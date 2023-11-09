Bir devrin sonu geldi: Omegle kapandı

İnternetin bu kadar yaygın olmadığı yıllarda dünyanın bir numaralı çevrim içi görüntülü görüşme platformu olan Omegle, bir dönemin sonuna geldi.

Akıllı telefonların bu kadar gelişmediği ve mobil uygulama pazarının da bu denli büyük olmadığı yıllarda, insanların görüntülü görüşme yapmalarını sağlayan sayılı platform vardı. Bu platformların genel mantığı, dünyanın dört bir yanından kişileri tamamen rastgele şekilde eşleştirmekti. İşte bu tür platformlar arasındaki en popüler mecralardan biri de Omegle'ydi. Gelen son haberler, platform için yolun sonuna gelindiğini gözler önüne seriyor.

2009 yılında kullanıma sunulan ve o dönemlerde hayli popüler olan çevrim içi sohbet platformu, kapandığını açıkladı. Kapanma kararına ilişkin oldukça uzun bir açıklama yapan Omegle kurucusu Leif K-Brooks, sürdürülebilirliğin tükendiğini ve artık yapacak başka bir şey kalmadığını söyledi. Psikolojik olarak da yıprandığını söyleyen CEO, "Açıkçası 30'lu yaşlarımda kalp krizi geçirmek istemiyorum." dedi.

Zaman zaman tartışmalara konu olmuştu

Omegle, internetin bu kadar yaygın olmadığı dönemlerde bile günlük milyonlarca kullanıcıya ulaşan bir platformdu ancak o dönemlerde, siber güvenlik konusu çok da önemsenmiyordu. Hâl böyle olunca platformun kötüye kullanımı oldukça yaygındı. Tabii internet kullanımın yaygınlaşması, çocuk güvenliğinin sağlanması ve siber ortamda yaşanan tacizlerin önemsenmesi, Omegle'yi zor duruma soktu. Platform, dünyanın dört bir yanından tonla dava ile karşı karşıya kaldı.

Omegle, çoğu zaman kötüye kullanılmış olsa da bazı sosyal medya fenomenleri için önemli bir platformdu. Denk gelen okurlarımız muhakkak vardır; bazı içerik üreticiler, Omegle aracılığıyla içerikler üretiyorlar ve çoğu zaman da viral hâle geliyorlardı. Omegle patronu tarafından alınan karar, en çok da bu tür içerik üreticilerin canını sıkacak gibi görünüyor. Neticede son kullanıcının tanımadığı insanlarla sohbet edebileceği tonla platform var...