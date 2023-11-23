Bard Al artık YouTube videolarını izleyebiliyor

Resmi bir blog yazısında Google, yapay zekalı sohbet robotu Bard AI'nin artık YouTube videolarıyla ilgili soruları yanıtlama yeteneğine sahip olduğunu açıkladı.

Resmi bir blog yazısında Google, yapay zekalı sohbet robotu Bard AI'nin artık YouTube videolarıyla ilgili soruları yanıtlama yeteneğine sahip olduğunu açıkladı. Google'ın Bard AI'si bir uzantı yardımıyla YouTube videolarını ele alıp analiz edebilirken, artık sohbet robotu size bir videonun içeriğiyle ilgili belirli yanıtlar verebilir.

Google şöyle diyor:

"Örneğin, zeytinyağlı kekin nasıl yapılacağına dair videolar arıyorsanız, artık ilk videodaki tarifin kaç yumurta gerektirdiğini de sorabilirsiniz." Bu harika bir özellik, çünkü daha önce Bard için YouTube Uzantısı ile mümkün olmayan YouTube videolarıyla derinlemesine etkileşim kurmanıza yardımcı oluyor. Google Bard AI chatbot'un yeni yeteneği sayesinde, bir seyahat videosu bulmayı istemek yerine, artık Bard'a o yerin nerede olduğunu sorabilirsiniz.

Google Bard AI'ın yeni YouTube özelliği tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir

Bu Bard AI sohbet robotunun YouTube videolarını derinlemesine analiz etme yeteneği, YouTube'un videolar hakkında soru sormanıza izin vermek için ayrıca test ettiği bir özelliğin arkasından geliyor. Bu, YouTube Premium müşterileri için videoyu özetlemeye, ilgili videoları önermeye ve bir konu hakkında daha fazla bilgi vermeye yardımcı olacak bir deneyimdir. YouTube'un özelliği web'den ve videodan bilgi alıyor.

Google Bard AI, kullanıcının o anda izlemekte olduğu video hakkındaki soruları yanıtlayabiliyor ve konuşma video oynatılırken gerçekleşiyor. Özetleyici, videoya genel bir bakış sağlamak için üretken yapay zekadan yararlanıyor. Kullanıcılar sohbete devam edebilir ve ayrıca takip soruları sorabilir. İyi olan şey, Google'ın Bard AI yeni YouTube özelliğinin test aşamasında olmasına rağmen tüm kullanıcılar için kullanılabilir olmasıdır.