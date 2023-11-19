Apple’ın, Elon Musk yüzünden X'in üstünü çizdiği iddia edildi!

Elon Musk'ın yaptığı paylaşımlar nedeniyle Apple'ın X'te reklam vermeyi durdurduğu iddia edildi.

Elon Musk liderliğindeki X (Twitter), son zamanlarda platformda gerçekleşen değişiklikler ve Musk'ın paylaşımları nedeniyle tartışmaların odağı haline geldi. Bu durum, platformun kullanıcıları arasında farklı görüşleri tetiklerken, aynı zamanda şirketin imajı ve reklamverenlerle ilişkileri üzerinde de etkili oluyor.

Musk'ın X üzerinde yaptığı paylaşımlar, özellikle aşırı sağcı ve anti-semitik nitelikteki içeriklerle ilişkilendiriliyor. Öne çıkan bir paylaşımında, Yahudilerle ilgili nefret içeren ifadeler bulunması, platformda tartışmaların fitilini ateşledi. Musk'ın bu tür içeriklere verdiği tepkiler ve destekleyici ifadeler, kullanıcılar ve reklamverenler arasında endişe yaratmış durumda.

Apple'ın X'e reklam vermeyi durdurduğu iddia edildi

Apple gibi bazı büyük şirketler, X'te reklam vermeyi durdurma kararı aldı. Bu durumun öncesinde yaşanan benzer bir durumda, Elon Musk ve Apple CEO'su Tim Cook arasında bir görüşme gerçekleşmiş ve Apple reklamları tekrar X platformunda görülmeye başlanmıştı. Ancak bu sefer durum farklı, çünkü merkezde Musk var.

X'in CEO'su Linda Yaccarino, platformun ayrımcılığa ve antisemitizme karşı duruşunu vurgulayarak bu tür içeriklere karşı olduklarını belirtmişti. Ancak kullanıcılar ve şirketler, Musk'ın bu tür paylaşımları karşısında şirketin tutumunu sorguluyor.

Reklamları durduran diğer şirketler arasında Disney, IBM, Paramount ve Warner Bros gibi önde gelen isimler bulunuyor. Bu durumun hem Musk hem de X platformu çevresinde nasıl çözüleceği, şu an için belirsizliğini koruyor. Gelişmelerin takip edilmesi, platformun ve Musk'ın geleceği konusundaki belirsizliği giderebilir.