Apple'dan Watch'ların şarj sıkıntısına karşı yeni sürüm geldi

Apple, Apple Watch'ların çok hızlı şekilde şarjının tükenmesi sorununa bir çözüm geliştirdi. Yeni sürüm yayına alındı ve şarj süresinin hızlı bitmesi olayına bir çözüm getirilmiş oldu.

Apple Watch'unuzun şarjı eskisi gibi gitmiyorsa watchOS'in en son sürümüne güncelleme yapma zamanı gelmiş demektir. Bu ayın başlarında, birçok Apple Watch kullanıcısı watchOS 10.1'i yükledikten sonra pillerinin normalden daha hızlı bittiğini fark etti. Daha sonra Apple pilin tükenmesi sorununu kabul etti ve bir düzeltme yayınlayacağına söz verdi.

Apple son sürümü getirerek, bu sorunu çözmek için adım atmış oldu. Apple, yıllar içinde yazılım güncellemeleri konusunda uzun bir yol kat etti. Apple Watch, birçok insanın hayatında var ve pil ömrünün de uzun olması gerekiyor ki gün içerisinde rahatlıkla kullanılabilsin.

Apple, pil sorununa karşı güncelleme yayınladı

Bir kullanıcı "watchOS 10.1 Apple Watch'umun pilini öldürüyor" diyerek pilin bir saatten kısa bir süre içinde yüzde 100'den yüzde 50'ye düştüğünü söylemişti. Bu şikayet üzerine teknoloji devi Apple hemen harekete geçti.

Apple'ın watchOS 10.1.1 güncellemesi her zamanki gibi belirtilmemiş hata düzeltmelerini de içeriyor. Her zaman olduğu gibi bu güncelleme de 17.1.1 numaralı iOS güncellemesiyle birlikte geliyor. Bu güncelleme, belirli araçlarda kablosuz olarak şarj edildikten sonra iPhone 15 modellerinde çalışmayı durduran Apple Pay ve NFC özelliklerini ele alıyor.

Kaynak: Engadged

Editör: Gamze Nur Ergil