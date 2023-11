Apple'dan uygun fiyatlı Watch Ultra geliyor olabilir

Dünyanın en önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple, akıllı saat pazarında iddialı modellerle yer alıyor. Geçtiğimiz yıl tanıttığı Apple Watch Ultra ile dikkat çeken şirket, şimdi de uygun fiyatlı bir versiyon üzerinde çalışıyor olabilir.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan siyah kasalı prototip görüntüler, söz konusu cihazın bir Watch Ultra modeline ait olabileceği iddialarını güçlendirdi. Prototipte, siyah seramik arka kasa ve plastik aksiyon tuşu dikkat çekiyor. Bu özellikler, mevcut modellerde bulunan titanyum malzemeden farklılık gösteriyor.

Apple Watch Ultra'nın titanyumdan üretildiğini düşünürsek, seramik kasalı bir versiyonunun daha uygun fiyatlı olabileceği tahmin ediliyor. Ancak, bu prototip görüntülerin 2022 öncesi test ünitelerine ait olabileceği de göz ardı edilmemeli.

Eğer Apple gerçekten uygun fiyatlı bir Watch Ultra modeli üzerinde çalışıyorsa, önümüzdeki aylarda daha fazla sızıntı ve bilgi bekleniyor. Uygun fiyatlı bir seçenek, şirketin akıllı saat pazarındaki rekabet gücünü artırabilir ve daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edebilir.

Early Ultras had a black back which looks kinda dope #appleinternal pic.twitter.com/OvX65GNPKx