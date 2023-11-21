Apple Vision Pro ertelenebilir!

Apple Vision Pro, Apple'ın tahmin ettiği çıkış tarihini aşabilir. Apple, 2024 Ocak olarak çıkış tarihi vermişti ancak bu durumda birazcık aksama bekleniyor.

Apple en son ürünü olan Apple Vision Pro'yu Haziran ayında duyurdu. Şirket, 3,499 dolar olan fiyatın yanı sıra, çıkış tarihini de önümüzdeki yılın başları olarak açıkladı. Görünüşe göre bu tarih Apple'ın planladığı kadar erken olmayabilir.

Bloomberg'den Mark Gurman'ın en son Power On bülteninde belirttiğine göre, bir zamanlar karma gerçeklik başlığının Ocak 2024'te piyasaya sürülmesi planlanıyordu ve tabii ki bundan daha erken bir tarihte piyasaya sürülmesi mümkün değildi. Şimdi ise şirketin Vision Pro'yu "Mart ayı civarında" piyasaya sürmeyi beklediği görülüyor. Adil olmak gerekirse, bu hala yılın başı sayılır.

Bu arada, dağıtım planları hazırlanmaya devam ediyor ve gelişmiş cihaz testleri yapılıyor.

İlk etapta yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaya sürülecek olan cihazın yıl sonuna kadar Birleşik Krallık ve Kanada da dahil olmak üzere başka ülkelerde de piyasaya sürülmesi bekleniyor.

9to5Mac'in belirttiğine göre, Vision Pro için her Apple Store'da özel bölümlerin yanı sıra çevrimiçi satışlar da yapılacak, ancak Apple dağıtımı dikkatlice düzenlemek istediği için üçüncü taraf satıcılar tarafından satılmayacak.

Bu mantıklı: karma gerçeklik gözlükleri hala nadir bulunan bir cihaz. Şahsen, yaz aylarında deneyene kadar Vision Pro hakkında çok şüpheciydim. Yarım saatlik demomdan sonra, aklım başımdan gitti ve bu deneyim hala benimle birlikte yaşıyor. Aslında, sadece nefesimi kesmekle kalmadı, beni heyecanlandırdı, hatta duygulandırdı.

İhtiyacı olanlar için reçeteli lensler bulunması gerektiğinden, Vision Pro'yu stoklamak karmaşık bir çaba olacak ve Apple'ın bunu yakından izlemek istemesinin bir başka nedeni de bu.

Apple yöneticilerinden duyduğum her şey Vision Pro konusunda heyecanlı olduklarını gösteriyor. Gözlüğü müşterilerin kafasına takmak için sabırsızlandıklarını da... Bu nedenle çıkış tarihi olarak Ocak ayının telaffuz edilmesine inanabilirim.

Gözlüğün yazılım beta sürümü, genellikle yazılım döngüsünün sonlarına saklanan ürüne giriş materyallerini de içeriyor. Dahası, en son iOS beta sürümü olan iOS 17.2, kullanıcıların iPhone 15 Pro veya iPhone 15 Pro Max'te uzamsal videolar çekmesine olanak tanıyor. Bu da ürünün piyasaya sürülmek üzere olabileceğine dair bir başka işaret.

Mart ayında piyasaya sürülmesi de mantıklı. Ne de olsa Apple, genellikle yeni bir iPad modelini piyasaya sürmek için programında bir bahar etkinliği düzenliyor. Tüm iPad serisinin 2024 yılında güncelleneceği söyleniyor, bu nedenle iPad'in ilkbaharda piyasaya sürülmesi Vision Pro'nun bir başka son ön sürüm sunumu için uygun bir zaman olabilir.

Apple yine de bu son tarihi geçmeye çalışacaktır, ancak kesinlikle bir ürünü hazır olmadan piyasaya sürmeyecektir, bu nedenle Mart 2024 bana ikna edici geliyor.