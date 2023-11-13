Apple kolları sıvadı: iOS 18 en iddialı sürüm olabilir

Eylül ayında lanse edilen iOS 17 güncellemesi içinde çeşitli hatalar barındırması sebebiyle, ABD merkezli teknoloji devi Apple bir sonraki sürüm geliştirmeyi durdurmuştu. Ancak Apple, bu duraklamaya rağmen iOS 18 için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Bloomberg'in bu hafta başında bildirdiğine göre, teknoloji devi Apple, iOS 17'deki hatalar nedeniyle iOS 18'in geliştirilmesini durdurdu. Ancak bu durum, şirketin bir sonraki iOS sürümünü geliştirmeyi tamamen bıraktığı anlamına gelmiyor.

Ünlü Apple analisti Mark Gurman, Bloomberg'in Power On bültenine konuştu. Gurman, Apple'ın bir sonraki iOS sürümü için "iddialı ve ilgi çekici" ifadelerini kullandığını belirtti. Görünüşe göre, uzun süredir benzer bir tasarım anlayışını sürdüren Apple, iOS 18'de köklü değişikliklere gitmeyi planlıyor.

Şirket, en son iOS 14 ile ana ekrana widget ekleme özelliğini getirerek belirgin değişikliklere imza atmıştı. Gurman, iOS 18 ile ilgili bilgilerin henüz belirsiz olduğunu söylese de, büyük değişikliklerin daha önceki birkaç yıl içinde getirilen spesifik özelliklerden sonra geleceğini ifade etti. Apple, iOS 7 ile tasarım çizgisinde köklü değişikliklere gitmiş, ancak sonraki sürümlerde iOS 16'dan itibaren pek fazla farklılık göstermemişti.

"İddialı ve çekici"

Gurman, bülteninde şu ifadeleri kullandı:

"Apple, 2024'te yayımlayacağı sürüm için daha zorlu bir görevle karşı karşıya. iOS'ta birkaç yıl boyunca yapılan mütevazı güncellemelerin ardından, iPhone ve iPad yazılımlarının bir sonraki sürümü oldukça çığır açıcı olabilir. Apple'ın üst yönetimi, güvenlik ve performans iyileştirmelerine ek olarak, yeni işletim sistemlerinin önemli özelliklere ve tasarımlara sahip olacağını "iddialı ve ilgi çekici" olarak tanımladı."

Apple, her yıl WWDC etkinliklerinde iOS sürümünü tanıtıyor. iOS 18'in 2024 Eylül'ünde gerçekleşmesi beklenen WWDC etkinliğinde tanıtılması planlanıyor. Ancak Apple'ın bu tarihe kadar kararlarında değişiklik yapılıp yapılmayacağı şu anda belirsiz.