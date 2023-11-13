Apple 2024'te tüm iPad serisini güncelleyecek

Analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın 2024 yılında tüm iPad serisini güncelleyeceğini öngörüyor. Yeni iPad Pro modellerinin ikinci çeyrekte çıkması bekleniyor.

Analist Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, uzun süredir konuşulan OLED iPad Pro'nun yanı sıra 12.9 inçlik yeni bir iPad Air'i de tanıtarak 2024 yılında tüm iPad serisine yönelik yükseltmeleri başlatacak. iPad Air'in güncellenmiş versiyonlarının yılın başında, yeni iPad Pro modellerinin ise ikinci çeyrekte çıkması bekleniyor.

İPad Pro modellerinin ikinci çeyrekte çıkması bekleniyor

Kuo, Apple'ın 10.9 inçlik bir iPad Air ve ilk kez 12.9 inçlik bir model çıkaracağını tahmin ediyor. Pro boyutunda gelecek olsa da, Pro'nun mini LED ekranına sahip olması muhtemel değil. Ancak Kuo, daha küçük modele göre daha iyi performans sağlayacak oksit arka panele sahip olacağını söylüyor. Yeni iPad Pro'ya gelince Kuo, OLED için mini LED ekranı bırakacak ve iPhone 15 Pro'nun LTPO arka panelini kullanacak iki yaklaşan M3 modeli olduğunu söylüyor.

iPad serisinin geri kalanında da güncellemeler yapılacak. 11. nesil iPad ve yeni iPad mini'nin 2024'ün ikinci yarısında çıkması bekleniyor. Apple en son yeni bir iPad piyasaya sürdüğünden bu yana bir yıldan fazla zaman geçti.