Android telefonlara "iMessage" getiren uygulama saf dışı!

Android ekosistemine iMessage benzeri özellikler sunmayı amaçlayan Nothing Chats uygulaması, Google Play Store'dan kaldırıldı.

Geçtiğimiz günlerde duyurulan Nothing Chats uygulaması, Android telefonlara iMessage benzeri bir özellik getirecek ilk resmi uygulama olarak dikkat çekmişti. Ancak şirket, güvenlik endişeleri nedeniyle beta sürümünü Google Play Store'dan kaldırmak zorunda kaldı.

Nothing Chats'in beta sürümünde ortaya çıkan hatalar ve güvenlik zafiyetleri, kullanıcı verilerinin sızdırılabilme riskini beraberinde getirdi. Siber güvenlik uzmanları, uygulamanın güvensiz olduğunu belirledi ve kullanıcıların Apple ID bilgilerini şifrelenmeden paylaşmalarını gerektiren bir yapıya sahip olduğunu ortaya koydu.

Uygulama, kullanıcı verilerinin şifrelenmeden aktarılmasının yanı sıra gönderilen mesajların başlangıçta şifrelendiğini, ancak sonraki aşamada şifrelenmeden başka bir sunucuya aktarıldığını ortaya çıkaran hatalar içeriyordu. Beyaz şapkalı hacker'lar, basit bir kod yazarak mesaj şifrelerini çözebildi ve kullanıcı verilerine ulaşabildi.

Bu durum, Nothing Chats'in güvenlik açısından ciddi sorunlar içerdiğini gösteriyor. Bu nedenle, uygulamanın beta sürümü kullanımdan kaldırıldı ve şirket tarafından yapılan açıklamada hataların giderileceği belirtildi. Kullanıcılar, güvenliğin ön planda tutulduğu bir sürümün yayınlanmasını beklemeleri gerekecek.