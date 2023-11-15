Androdler için iMessage uygulaması geliyor: Nothings Chats!

Nothing Phone ekibi, Android telefonlara iMessage desteği getiren bir uygulama geliştirerek adını da Nothing Chats olarak adlandırdı.

iOS ile Android ekosistemleri arasındaki en büyük çatışmalardan biri hiç şüphesiz iMessage. Apple'ın kendi mesajlaşma servisi, sadece iPhone sahipleri arasında iletişim sağlıyor. İnternet tabanlı bu iletişim uygulaması, Android telefonlarla ise yalnızca SMS üzerinden bağlantı kuruyor ve mesaj baloncuklarını dahi farklı renkte gösteriyor. Yani iMessage, Android telefonları ötekileştiriyor desek yeridir. Hâl böyle olunca da Google, bu ayrımcılığa karşı çıkıyor ve tüm firmaların, iMessage'a benzer bir deneyim sunacak RCS'yi benimsemesi gerektiğini savunuyor.

Şimdiyse yıllardır sona ermeyen bu tartışmalara yeni bir sayfa açacak gelişme yaşandı. Nothing Phone ekibi, kendi iMessage istemcisini geliştirdiğini ve bunu önümüzdeki günlerde yayımlayacağını açıkladı. "Nothing Chats" olarak isimlendirilen uygulama, kendi alanında bir ilk olacak. Geçmişte, üçüncü taraf geliştiriciler tarafından iMessage istemcileri oluşturuldu ancak ilk kez bir telefon üreticisi, böyle bir işe imza attı.

Nothing Chats, iMessage'da bulunan pek çok özelliğe sahip olacak

Nothing Chats uygulaması, kullanıcıların iMessage'a çok benzer bir deneyim yaşamalarını sağlayacak. Ancak şimdilik bazı eksikler olduğunu söylemekte fayda var. Mesela bu uygulamada okundu bilgisi ve emoji ile tepki verme gibi bazı özellikler yok. Ekip, henüz beta aşamada olduklarını ve önümüzdeki süreçte, çok daha fazla özellik ekleneceğini söylüyor.

Ancak...

Nothing Chats ile ilgili bazı tartışmalar yok değil. Android telefonlara iMessage deneyimi getiren uygulama, Sunbird isimli bir şirket tarafından destekleniyor. Bu firma, geçtiğimiz yıl kendi iMessage istemcisini oluşturdu ve Play Store üzerinden servis etti. Tartışma yaratan ise bu firmanın tercih ettiği çalışma mantığı...

Sunbird, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya gibi bölgelerde sunucuları olan bir şirket. Bu sunucular, Mac mini'ler aracılığıyla mesajların Apple sunucularına aktarılmasını sağlıyor. İşte burası biraz sıkıntılı. Neticede iMessage'ı kullanabilmek için Apple ID'niz ile giriş yapmanız gerekiyor. Yani Apple'ın FBI ile bile paylaşmadığı şifrenizi Sunbird ile paylaşıyorsunuz. Şirket, iCloud giriş bilgilerini ve mesajları depolamadığını söylüyor ancak buna inanıp inanmamak, tüketicinin tercihine kalmış durumda.

17 Kasım Cuma günü itibarıyla Avrupa, ABD ve İngiltere'de erişime açılacak uygulama, Play Store üzerinden indirilebilir olacak. Kullanıcılara nasıl bir deneyim sunacağı da bu tarih itibarıyla netleşecek.