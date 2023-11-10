Amazon ve Meta, hızlı alışveriş için güçlerini birleştirdi

Amazon ile Meta arasındaki yeni iş birliği, Facebook ve Instagram kullanıcılarına kolay alışveriş imkanı sunuyor. Kullanıcılar, Amazon hesaplarındaki bilgileri önceden tanımlayarak, gördükleri ürünleri uygulamadan çıkmadan hızlıca satın alabilecekler.

Dünyanın önde gelen e-ticaret platformu Amazon ile sosyal medya devi Meta, alışveriş deneyimini daha da kolaylaştırmak amacıyla ilginç bir iş birliğine imza attı. Kullanıcılar, bu iş birliği kapsamında Facebook ve Instagram'da gezinirken gördükleri ürünleri, tek bir dokunuşla Amazon üzerinden anında satın alma şansına sahip olacaklar.

İnternetten alışveriş için yeni dönem

Reklam dolu bir sosyal medya dünyasında, kullanıcılar genellikle beğendikleri ürünleri satın almak için Facebook veya Instagram'dan ayrılıp Amazon uygulamasına yönelmek zorunda kalıyorlardı. Ancak Amazon ve Meta arasındaki bu iş birliği, bu süreci tamamen değiştiriyor. Şu anda ABD'deki küçük bir kullanıcı kitlesi üzerinde test edilen bu özellik, kullanıcıların Instagram veya Facebook'ta gördükleri ürünleri Amazon uygulamasına geçmeden kolayca satın almalarını sağlıyor.

Özellikle Facebook veya Instagram hesaplarını Amazon hesaplarıyla eşleştiren kullanıcılar, platformda karşılarına çıkan ürünleri hızlı ve sorunsuz bir şekilde satın alabilecekler. Amazon hesaplarındaki bilgileri önceden tanımlamış olan kullanıcılar için bu süreç daha da kolaylaşıyor. Yapılan bu iş birliği, Amazon'un satışlarını artırma potansiyeli sunarken, Meta'nın da hedefli reklamlardaki başarı oranını artırma amacını taşıyor. Küresel çapta ne zaman yayımlanacağı henüz bilinmese de, bu iş birliği çevrim içi alışveriş dünyasında yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor.