Amazon oyun bölümünden 180 kişi çıkardı

Amazon, işten çıkarmalarına bir yenisini daha ekledi. Şirket, oyun bölümünden yaklaşık olarak 180 kişiyi işten çıkardı.

Amazon, oyun bölümünden yaklaşık 180 kişiyi işten çıkardı. Reuters, Aftermath ve Bloomberg'den kaynaklar, tüm Game Growth ekibini ve Amazon destekli bir Twitch kanalı olan Crown'da çalışan tüm personeli etkileyen kesintileri bildirdi. Sızdırılan bir e-postada, Prime aboneleri için aylık ücretsiz oyunlar gibi büyüme alanlarına kaynakları yeniden odaklamak için bir şirket pivotundan bahsedildiği bildirildi.

Reuters tarafından görüntülenen şirket içi e-postada Amazon Games Başkan Yardımcısı Christoph Hartmann, "Nisan ayındaki ilk yeniden yapılanmamızdan sonra, kaynaklarımızı işimizi ileriye götürmek için en yüksek potansiyelle büyüyen alanlara daha da fazla odaklamamız gerektiği ortaya çıktı. Müşterilerimizi dinledik ve her ay ücretsiz oyun sunmanın en çok istedikleri şey olduğunu biliyoruz, bu nedenle bu alana odaklanmamızı artırmak için Prime avantajımızı geliştiriyoruz" dedi.

The Verge'ün Amazon'un personelini işten çıkarmasının ardından kapatıldığını bildirdiği Amazon'un Twitch'teki Crown kanalı, orijinal şovlar ve içerikler içeriyordu. "Mobil oyunların daha önce hiç görmediğiniz arcade ve IRL deneyimlerine dönüştürüldüğü" Screen Invaders da dahil olmak üzere reklam destekli programlar sunarak geleneksel televizyon hissini hedefliyordu. Kanalın Intel ve Progressive gibi büyük isim sponsorları vardı.

Ancak bu yılın başlarında Bloomberg tarafından yayınlanan bir rapor, Amazon'un Crown kanalının ölçümlerini "gereksiz görüntülemelerle" ya da aktif olarak izlemeyen veya reklamverenler için herhangi bir amaca hizmet etmeyen kişilerle şişirdiğini öne sürdü. Kanalın nispeten düşük takip sayısı ve sohbet katılımcıları, Bloomberg'in popülerliğinin beklenenden daha düşük olabileceği yönündeki raporuyla uyumlu.

İşten çıkarıldığı bildirilen 180 kişi, geçen hafta yayın ve podcast bölümlerinde de kesintilerin yapıldığı iddia edilen daha geniş bir yeniden yapılanmanın parçası. Online perakendeci en son Nisan ayında oyun biriminden 100'den fazla çalışanı işten çıkarmıştı. Şirketin geçtiğimiz sonbahardan bu yana 27.000 kişiyi işten çıkardığı bildiriliyor ki bu da 2023 yılında Büyük Teknoloji şirketlerinin kemer sıkma ve çalışanları işten çıkarma eğiliminin bir parçası.