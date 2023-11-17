Amazon, otomobil satışı işine giriyor! Kıyafet alır gibi sipariş verebileceksiniz

Amazon ile Hyundai arasında önemli bir iş birliği yapıldı. Artık bu iş birliği ile birlikte Amazon, otomobil satışı yapmaya başlıyor.

Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından biri olan Amazon, çevrim içi alışveriş deneyimine yeni bir boyut katmak üzere önemli bir adım atıyor. Şirketin resmi açıklamasına göre, Amazon, tarihinde ilk defa otomobil satışına başlamaya hazırlanıyor. İlk etapta Hyundai markalı araçları içerecek olan bu uygulama, ilerleyen dönemlerde daha geniş bir marka yelpazesini kapsamayı hedefliyor.

Kıyafet alır gibi otomobil alma devri

Aslında Amazon, bir süredir otomobil sektörüne adım atmış durumda. Bazı ülkelerde kullanıcılar, Amazon üzerinden otomobil kıyaslamaları yapabiliyor ve fiyat bilgisi alabiliyorlardı. Şimdi, bu hizmet daha da genişleyecek. Hyundai'nin belirli galerileri, araçlarını Amazon'a ekleyecek. Kullanıcılar, bu araçları inceleyip, tercih ettikleri bir ödeme yöntemini kullanarak satın alma işlemini gerçekleştirebilecekler.

Uygulama, kullanıcı dostu bir mantıkla çalışacak ve gelecek yıl itibarıyla kullanıma sunulacak. Kullanıcılar, Amazon üzerinden satın aldıkları Hyundai otomobillerini, kapılarına teslim alabilecekler. Araçlar belirtilen adrese çekici ile ulaştırılacak. Teslimat süreci ile uğraşmak istemeyen müşterilere ise en yakın bayiden teslimat seçeneği sunulacak.

Önemli bir not olarak belirtmek gerekirse, Amazon sadece bir aracı rolünü üstlenecek. Şirket, kendi adına otomobil alıp satmayacak. Satış işlemi, doğrudan otomobil bayileri tarafından gerçekleştirilecek. Kullanıcılar, satın aldıkları otomobiller için aksesuar ve ekstra parça alımlarını yine Amazon üzerinden gerçekleştirebilecekler. Uygulamanın ilk aşamada sadece ABD'de kullanıma sunulacak olması, diğer ülkeler için ne zaman genişleyeceği konusunda merak uyandırıyor.