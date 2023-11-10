Akıllı telefonlar sesinizden sarhoş olup olmadığınızı çözecek

Bilim insanları, akıllı telefon mikrofonlarının sarhoşluk durumunu tespit edebilecek bir özellik geliştirdi. Özellik şimdilik yüzde 98 oranında başarılı tahminler yapıyor.

ABD'deki Stanford Üniversitesi ve Toronto Üniversitesi'nde görev yapan bir bilim insanları ekibi, akıllı telefonlar konusunda ilginç bir teknoloji geliştirdi. Bu yeni teknoloji sayesinde bir akıllı telefon, sahibinin sarhoş olup olmadığını yüzde 98 doğruluk oranıyla tespit edebiliyor. Bu önemli gelişme için ekstra donanıma gerek duyulmuyor; sadece telefonun sahip olduğu sensörler kullanılıyor.

Ses tonundan alkollü olup olmadığını tespit edecek

Bilim insanları, gerçekleştirdikleri çalışmada 21 yaşından büyük 18 katılımcı üzerinde bir test gerçekleştirdi. Katılımcılara bazı tekerlemeler söyletildi ve bu tekerlemeler hem sağlam kafayla hem de alkol aldıktan sonra tekrarlandı. Telefonların mikrofonları, katılımcıların sesini 1-2 metre uzaktan kaydetti. Telefonlara yüklenen özel bir uygulama, ses tonunu analiz ederek katılımcının sarhoş olup olmadığını yüksek doğruluk oranıyla tahmin etti.

Bu teknolojinin ana hedefi, alkol zehirlenmelerini ve sarhoşken araç kullanmanın yol açabileceği trafik kazalarını önlemek. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, her yıl yaklaşık 3 milyon kişi, alkol kaynaklı kazalar veya zehirlenmeler nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu nedenle, yeni teknolojinin önemli bir güvenlik artışı sağlayabileceği düşünülüyor.

Araştırmacı Brian Suffoletto, geliştirdikleri teknolojinin en dikkat çekici özelliğinin doğruluk oranı olduğunu belirtti. Sarhoşluğun ses tonunda değişikliklere neden olduğu zaten biliniyordu, ancak bu teknoloji sayesinde bu değişiklikleri yüksek doğrulukla tespit edebildiklerini ifade etti. Bu teknolojinin ne kadar yaygınlaşacağı zaman içinde netlik kazanacaktır.