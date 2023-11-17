2 milyona ulaştı! Bluesky herkese açık bir arayüze hazırlanıyor

Bluesky 2 milyon kullanıcıya ulaştı ve yakında herkese açık bir web arayüzü yayınlama kararı aldı. Artık platforma üye olmayanlar da gönderileri görme şansı elde edecek.

Bluesky, hizmetin ilk gönderisinin oluşturulmasından bir yıl sonra 2 milyon kullanıcıyı geçti. Bu rakam Threads'in halihazırda ulaştığı rakamlara yakın olmasa da, uygulamayı yalnızca Şubat ayında kullanıcılara açan ve erişim için hala davetiye gerektiren X rakibi için hala büyük bir başarı.

Bluesky halka açık arayüzle geliyor

Bluesky sadece birkaç ay önce, Eylül ayında 1 milyon kullanıcıya ulaştı, bu da platformun son zamanlarda daha fazla davetiye gönderdiği anlamına gelebilir. Bluesky ekibi, dönüm noktasını duyurduğu yazısında, Kasım ayı sonunda halka açık bir web arayüzü başlatacağını da açıkladı.

Arayüz, hesabı olmayanlar da dahil olmak üzere herkesin platformdaki gönderileri görüntülemesine olanak tanıyacak. Lansman, daha fazla potansiyel kullanıcının hizmetin varlığından haberdar olmasını sağlayabilir ve Bluesky, gönderilerini daha erişilebilir hale getirmenin "özellikle gerçek zamanlı yorumlar ve son dakika haberleri için yararlı olacağına" inanıyor. Uzun vadede, X kullanıcılarının güncel olayları okumak için web sitesine güvenmesi gibi, bu da hizmeti insanların haberler için başvurduğu sosyal ağlardan biri haline getirebilir.

Bluesky'nin Mastodon gibi daha açık bir platform haline gelmesini bekleyenler için ekip, federasyonun "geliştirme planlandığı gibi devam ederse gelecek yılın başları için zamanlandığını" söylüyor. Federasyon ya da merkezi olmayan ve dağıtılmış bir sosyal ağ olmak için ekip şu anda kullanıcılara hem kimliklerini hem de içeriklerini bir kişisel veri sunucusundan diğerine taşıma gücü verecek olan AT Protokolünü geliştiriyor. Duyuru yazısında, "Bu, Bluesky'yi 'milyarder geçirmez' yapan temel özelliklerinden biridir - özel şirketlerin veya kara kutu algoritmalarının kaprislerine bağlı kalmak yerine her zaman seçme (ve çıkma) özgürlüğüne sahip olacaksınız" deniyor.