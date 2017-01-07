Zyxel tarafından yapılan yeni tanıtımlarda LTE4506 HomeSpot adı verilen yeni bir üzün görüldü.

Ağ teknolojileri konusunda oldukça iddialı markalardan birisi olan Zyxel, yeni ürünü ile birlikte oldukça iyi bir seçeneği daha piyasaya sundu. Sık sık ziyaret eden kişilere yönelik sunulan bu yeni ürün 4.5G/LTE router olarak tanımlanıyor.

Zyxel LTE4506 HomeSpot Özellikleri Neler?

Kablosuz teknolojisi sayesinde yüksek hızlı internet bağlantısı sunan yeni ürün, böylece kişilerin mevcut bölgedeki internet seçeneklerine göre maksimum hızları vaat ediyor. Özellikle mobilde 2G, 3G ve 4.5G (LTE CAT 6) destekleriyle yüksek veri transferi sunan cihaz, kablolu bağlantılarda çok daha yetenekli.

32 Cihaz Destekliyor!

Kurumsal ağ teknolojileri konusunda en uygun çözümlerden birisi olan Zyxel LTE4506 HomeSpot, aynı anda 32 farklı cihaza hizmet verebiliyor. Bu bakımdan kişisel kullanımdan ziyade daha çok toplu alanlara yönelik geliştirilen ürün, bağlantı noktasında sınırları kaldırıyor.

Zyxel LTE4506 HomeSpot Hızları Ne Kadar?

LTE4506 HomeSpot 4G/LTE router için yapılan testlerde cihazların indirme ve yükleme konusundaki durumu da ortaya çıkarılmış durumda. İndirme yönünde 40Mhz bant genişliğinde 300Mbps ve yükleme yönünde 20Mhz bant genişliğinde 50Mbps hız imkânı sunan cihaz, bu bakımdan yüksek hızlı bir bağlantı imkanı sağlıyor.

Üstelik gigabit Ethernet portu bulunan cihaz, böylece Wi-Fi desteği olmayan cihazlar için de kablolu bağlantı sunuyor.