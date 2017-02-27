ZTE Blade V8 Mini tanıtıldı. Maliyete duyarlı alıcılar şu hususa dikkat çekiyor: ZTE'nin bütçeye uygun telefon ailesi büyüyor

Son zamanların amiral gmi modelleri bakımından etkileyici olan ZTE, şimdi de Blade V8 Mini modelinin duyurusunu yaptı. Çin'in popüler akıllı telefon üreticilerinden biri olan ZTE, bu yıl müşterilerini mutlu etmek istiyor. Bununla birlikte ZTE'nin büyük ekranlı akıllı telefonlarını kullanmakta zorluk çeken kullanıılara yöneik geliştirdiği Blade V8 Mini, orta seviye donanımıyla karşımıza çıkıyor. Müzik ve sosyal medya gibi ihtiyaçları rahatlıkla karşılayabilecek düzeyde olan telefon Snapdragon 435 işlemcisinden gücünü alıyor.

Qualcomm'un 1.4 GHz hızında çalışan telefon 5 inç büyüklüğünde olup 1280x720 piksel çözünürlük sunan bir ekrana ev sahipliği yapıyor olup 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı bulunuyor. MicroSD kart ile kullanıcıların depolama alanı 256 GB'a kadar arttırma imkanı bulunuyor.

Blade V8 Mini Özellikleri

5-inç HD ekran

5.65x2.76x0.35 inç (143.5x70x8.9mm)

1.4GHz oktakore işlemci

13 ve 2 megapiksel arka kamera; 5 megapiksel öne bakan kamera

2GB RAM

MicroSD kart ile genişletme seçeneği bulunan 16GB dahili bellek

2,800mAh çıkarılabilir pil

Android 7.0 Nugası

Parmak izi okuyucu

Fotoğraf severleri mutlu eden telefon arka kapağında 13 megapiksel ve 2 megapiksel çift kamera bulunduruyor. Ön kapağında ise birbirinden güzel özçekimler yapmanız için 5 megapiksellik bir kamera bulunuyor. Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle kutudan çıkan telefon 2800 mAh'lik kapasiteli bataryadan besleniyor. 143.5 x 70 x 8.9 boyutlarında olan telefonun tasarımı ise oldukça hoş görünüyor.

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