V8 Pro, ZTE'nin ABD'de satışa çıkardığı ilk Blade serisi. Bu bakımdan ZTEnin Blade ile yeni bir sınavı önümüzdeki günlerden itibaren başlayacak.

ZTE, Batı piyasasında olmaya çalışması, bu konuda çıtayı daha da yükseliyor. ZTE Blade V8 Pro ile birlikte iddialı bir giriş yapan ZTE, Blade serisi ise mümkün olan en düşük maliyetle birinci sınıf bir deneyim sunmak için yola çıkarken, yeni modelinde bunu oldukça başarmış gibi görünüyor.

ZTE Blade V8 Pro Tasarımı

Blade V8 Pro'nun genel tasarımı en zayıf noktalarından birisi olarak görülüyor. Metal çerçevenin kullanılması telefonun elde sağlam bir tutuş hissi yaratıyor. Fakat plastikten yapılmış bir arka yüzün olması telefon için en büyük handikaplardan bir tanesi.

Parmak izi tarayıcısı ise telefonun ön plana çıkan özelliklerinden. Ekranın altında konumlanan bu tarayıcı böylece farklı bir kullanım sunuyor.

ZTE Blade V8 Pro Ekran Özellikleri

Ekran bölümünde ise ZTE, LCD panelli ve çözünürlüğü 1920 x 1080 olan tipik bir 5,5 inç ekranı kullanıyor. Ekran, oldukça keskin metinleri, canlı renkleri gösterme konusunda oldukça başarılı.

ZTE Blade V8 Pro Kullanıcı Arabirimi Ve İşlemci

Android 6.0.1 Marshmallow ile gelen telefon bu açıdan makul sayılabilir. Özelikle Nuga yükseltmenin gelmesi halinde telefon çok daha etkileyici olacaktır. Fakat Blade V8 Pro'nun Android 7.0 Nougat güncellemesini ne zaman alacağına ilişkin henüz bir haber yok. Telefon için ilk izlenimler böyle olurken, ABD piyasasındaki sınavının zorlu olacağını kesin olarak söyleyebiliriz.