Zenfone 3 modellerine beklenen Android 7.0 Nougat güncellemesi geldi. ASUS, ZenFone 3'ün ZE520KLve ZE552KL modellerine güncellemeyi verdi.

Zenfone yeni güncellemesini sundu. ZE520KL ve ZE552KL varyasonlarına sunulan Android Nougat güncellemesi ile kullanıcıların telefonlarında 1.5 GB'lık alan ayırmalı. Çünkü güncelleme bu kadarlık bir alan kaplıyor. Asus'un yeni güncellemesiyle çift pencere gibi Android Nougat'ın temel yenilikleri hem de ZENUI arayüzünda bazı farklılıklar da gözümüzden kaçmıyor değil. Aynı zamanda Asus kullanıcıların şikayet ettiği gereksiz olarak gördüğü PC Suite gibi uygulamaları da güncelleme aracılığıyla kaldırmış durumda.

Performans açısından artış gösteren telefona Nougat güncellemesi yapmaktan çekinmeyin. Arayüz bakımından da iyileştirmelerin gözle görülür olduğunu görüyoruz.

Zenfone 3 Nougat güncellemesi nasıl yapılır?

Asus Zenfone 3 modellerine Nougat güncellemesi için OTA yolunu kullanabilirsiniz. 1.5 GB boyutundaki güncellemeyi OTA yoluyla telefonunuza indirebilir ve hemen kurabilirsiniz. Ülkemizdeki Zenfone 3 modellerine sunulan güncelleme için neler düşündüğünüzü yorum kısmında bildirebilirsiniz.