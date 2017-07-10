ASUS ZenFone 3 Deluxe'e artan bir yazılım güncellemesi yapıyor ve cihaza birtakım düzeltmeler ve iyileştirmeler getiriyor. Peki güncelleme neler getiriyor?

Paket yazılım sürümü 5.15.44.2494 ile birlikte geliyor ve iki ASUS ZenFone 3 Deluxe modeline, ZS570KL 8996 ve 8996 PRO'ya itiliyor. Tayvanlı firma tarafından yayınlanan yayın notuna göre, bu güncelleme akıllı telefonun kamera performansını artıracak. Ayrıca, Bluetooth bağlantıları artık daha dengeli olacak ve ZenUI'nin kararlılığı iyileştirildi.

ZenUI, ASUS'un çok özel kullanıcı arabirimidir ve şirket tarafından üretilen el cihazları üzerinde çalışır. Güncellemede firmanın en son Android güvenlik düzeltme ekini içerip içermediği henüz bilinmiyor. ASUS, güncellemeyi Kablosuz Üzerinden (OTA) üzerinden kullanıcılara sunuyor. Kullanıcılar önümüzdeki hafta içinde güncellemeye ulaşacak.

Ancak, o zamana kadar almazsanız, güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirsiniz. Bunu yapmak için, Ayarlar uygulamasına gidin ve Telefon Hakkında'ya dokunun. Bunu yaptıktan sonra, System Update'i (Sistem Güncellemesi) seçin; sistem, telefonunuz için gerçekten hazırsa, güncelleme dosyasını indirip yüklemenizi ister.

ASUS ZenFone 3 Deluxe, bu yıl Mart ayında Android 7.0 Nougat'a atladı, bu nedenle en son güncelleme işletim sistemini değiştirmeyecek. Bir Wi-Fi şebekesine bağlıyken paketi indirmek ve cihazınızda pil ömrünün en az % 50 olması en iyisidir.

ASUS ZenFone 3 Deluxe, geçen yıl piyasaya sürüldü ve şirketin şimdiki amiral gemisi akıllı telefonu. Teknik özellikler açısından, 5.7 inç Super AMOLED ekrana sahip ve Qualcomm Snapdragon 820 veya Snapdragon 821 işlemcisi ile güç sağlıyor. Hafızada akıllıca olan, hepsi genişletilebilen 64GB / 128GB / 256GB dahili depolama ile birleştirilmiş 6GB RAM. Optik için arkasında, 4 eksenli optik görüntü sabitleme ve çift tonlu bir LED flaş yardımı ile 23 megapiksel bir kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 8 megapiksellik bir kamera bulunuyor.