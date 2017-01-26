Yüzlerce Oyun Tatil İndirime Girdi!

Tatil zamanlarında güzel indirimler için bekleyen oyunseverleri mutlu edecek bir haber. Beklenen an geldi ve oyunlarda indirimler başladı. 500'den fazla oyun indirime girdi. 18 Ocak ve 12 Şubat tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında yüzlerce oyun bulunuyor.

Bu indirim ile birlikte özellikle merak ettiğiniz ama yüksek fiyatlı olduğunu düşündüğünüz yahut okul unsurundan dolayı başlayamadığınız oyunları tercih edebilirsiniz. Call of Duty Infinite Warfare, Mafia 3, NBA 2K17, Dishonored 2, PES 2017, Star Wars Battlefront, Fallout 4, Tom Clancy’s The Division gibi 2016 yılına damga vurmuş oyunlar da indirime girmiş durumda.

Skylanders ve Disney Infinity Fırsatı

Skylanders Superchargers ve Imaginators ürünlerinde özellikle yüzde %70 oranında indirim oyunseverleri bekliyor. Bununla birlikte Disney Infinity 3.0 figür, başlangıç paketleri, oyun seti, 2.0 oyun seti ve başlangıç paketleri de yüzde 70'lik indirimden nasibini almış. Ayrıca kampanyada bulunan tüm oyuncular için Aralgame'ın internet sitesini yada satış noktalarını ziyaret edebilirsiniz.

Peki siz tatilde oyun oynanmayı tercih edenlerden misiniz?