Yuva Yıkan Whatsapp!

Whatsapp son güncellemesiyle 3 yeni özellik sunuyor bizlere. İOS sürüm güncellemesinde ''Gönder'' butonu aktif hale gelecek. Bu sayede internet bağlantısı yokken de mesaj gönderilebilecek.Gönderilen mesajlar internet bağlantısı aktifleştiğinde karşı tarafa iletilecek.

Son güncelleme ile gelişen bir diğer özellik ise dosya paylaşım sayısı 10 iken 30 fotoğraf dosya eki gönderimi mümkün hale getirilecek.

Whatsapp'ta gönderdiğiniz mesajlar ''Recall'' Türkçe karşılığı ise ''Geri çağır'' isimli özellik olacak bu özellik sayesinde karşı tarafa gönderdiğimiz mesajları düzenleyebilecek ya da mavi tik olmadan silerken karşı tarafa da ''Mesaj silindi'' iletisiyle karşılaşacaktır. Aslında bu özellik en çok arkadaşları tarafından gaza gelen veyahut sarhoşken ''Özledim'' mesajı atanları sevindirdi. Özledim mesajını bekleyenler sanırım karşı tarafın gururundan hiçbir zaman o mesajla karşı karşıya gelemeyecek.

Bir diğer özellikte tam da yuva yıkmalık bir özellik dürüst insanlar için bir hayli sevindirici bir özellik olsa da çoğu genç sırf ''Konum takibi'' özelliğinden ilişkilerini sonlandıracaklar belki de aldatmalar böyle bitecektir. Hey Whatsapp sen nelere kadirsin. Sevgilinize veya eşinize neredesin diye sorduğunuzda ya %100 doğruyu söyleyecek ya da o ilişki bitecek arkadaş! ''Live location tracking'' isimli özellik sayesinde özelliği aktif eden kullanıcıların konumlarını anlık olarak takip edebiliyor olmaları. Ee elbette yalanlar da peş peşe gelecek gibi, şimdiden o yalanlar gözümde canlandı ''Hayatım GPS çok şarj yiyor. Sana yalan mı söyleyeceğim. Daha nerede olduğuma dahi inanmazken biz bu ilişkiyi nasıl sürdüreceğiz'' Uyanık insanlar bu ipte ilerleyecek muhtemelen..

Bu özellikler henüz çıkmadı ancak çeşitli whatsApp Beta sürümlerine eklendiklerinden dolayı yakın zamanda hayatımızda olacağını söyleyebiliriz.