Yurtdışından Gelen Elektronik İçin Bandrol Ücret Alınacak!

Son dönemlerde kişilerin yurt dışından televizyon ve telefon gibi elektronik cihazlar getirmesinde artış yaşanırken bu ürünler üzerinden de vergi alınmasına karar verildiği belirtildi. Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan yeni düzenlemeler ile birlikte yurtdışından getirilecek elektronik cihazlar için ek ücretlerinin alınacağı detaylı bir şekilde açıklandı. Üstelik hangi ürün için ne kadarlık bir ek ücret alınacağını da duyuruldu.

Bandrol Ücretleri Ne Kadar?

Özellikle cep telefonları için ek ücretin ne kadar olacağı oldukça önemsemiyor. Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre cep telefonunu Türkiye'ye getirecek olan kişilerin her bir cep telefonu için 20 Euro bandrol ücreti ödemesi gerekecek. Tabletlerde ise bu rakam 10 Euro’ya kadar çekilmiş durumda. En çok getirilen ürünler arasında yer alan MP3 ve MP4 çalarlarda ise cihaz başına 7 Euro bandrol ücreti alınacak.

Yapılan açıklamalardan kararın Resmi Gazete’de yayınlandığı gün itibariyle geçerli olduğu belirtilirken yurt dışına giderek bir ürünü satın alan herkesin bandrol ücreti ödemesi gerekecek. Kişiler üstelik yurtdışına çıkmadan alışveriş siteleri aracılığıyla da ürünleri getirilmesini sağlarken bu konuda da gümrüksüz alışveriş bedelinde düzenlemeye gidildi. Mevcut düzenlemeye göre artık kişilerin gümrük masrafları olmadan alışveriş yapabileceği maksimum limit 30 Euro.

30 Euro'nun altındaki koliler için gümrükte herhangi bir problem yaşanması söz konusu değil. Fakat bu konuda özellikle 30 Euro'nun aşılması halinde yüksek ücretlerin ödenmesi ve gümrükte ürün için çeşitli işlemlerin yapılması mümkün olabilecek.