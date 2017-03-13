Apple'ın aldığı karar sonrasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, aldığı karar ile birlikte 2. telefona yasak geldiğini açıkladı.

Daha uygun olduğu için yurt dışından telefon getirenlere yönelik yeni bir karar alındı. Geçtiğimiz günlerde ise Apple, yeni bir karar almıştı. Bu karar doğrultusunda Apple ürünleri artık Türkiye'de garanti kapsamında değil. iPhone modellerinin 1 yıl olan ulusal garantisi artık Türkiye'de geçerli değil. Bu karardan sonra şimdi de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, aldığı kararı açıkladı. Yaptığı açıklama ile birlikte yurt dışından valizde getirilen ikinci telefonlar artık Türkiye'de hiçbir şekilde kullanılmayacak olup kullanılması bir yana ikinci telefonları Türkiye'ye girişi bile söz konusu olmayacak.



Yolcu eğer ikinci bir telefon getirmek istiyorsa hem cezalı vergi ödeyecek hem de telefonun e-devlet üzerinden IMEI numarasının kaydedilmemesi için ceza ve işlemlere tabii tutulacak olup Black Market olarak isimlendirilen vergiden muaf tutularak oluşturulan karaborsa telefon pazarının önüne bu yeni karar ile birlikte geçilmiş olarak. Bu kararın ikinci telefonları kapsadığını belirtmemiz gerek. Yani kendinizle birtane daha telefon getirmeniz durumunda size yapılan yaptırımlarla karşı karşıya geleceksiniz.



Peki bakanlığın aldığı yeni karar için siz ne düşünüyorsunuz?