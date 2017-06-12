Neredeyse hepimiz internet üzerinden alışveriş yapıyoruz. Öyle ki zaman zaman yurt dışı siteleri daha cazip geliyor. Ancak kötü haberi bugün Bakan Ağbal verdi.

Yurt dışı sitelerinden alışverişi esirgemeyenlerden misiniz?

Öyleyse ne yazık ki size yansıması muhtemel olan vergilerden bahsetmemiz gerekiyor. Maliye Bakanı Nabi Ağbal, bugün yapmış olduğu açıklama ile birlikte yurt dışı e-ticaret şirketlerinden vergi alınacağını açıkladı. Yeni vergi sistemiyle birlikte müşterilerin etkilenmesi bekleniyor.

İnternet ticareti yeniden şekilleniyor!

Yurt dışı sitelerden yapılan alışverişler de bugün ayrı bir uygulamaya geçiliyor. Bununla birlikte bugün yapılan duyuru ile birlikte yeni bir dönem de beraberinde başlıyor. Yurt dışı sitelerden yapılan alışverişlerden vergi alınacak olup internet ticareti yeniden şekillenecek.

Maliye Bakanı Ağbal, yeni bir dönemin başlayacağı bilgisini kullanıcılarla paylaştı. Her geçen gün büyüyen internet ticaretinin altını çizen Maliye Bakanı, Türkiye'ye vergi vermekle mükellef olmayan e-ticaret sitelerinden de vergi alınacağını belirtti. Ayrıca bakanlık, merkezi yurtdışında olan bir site eğer Türkiye'de mükellef değilse alışveriş yapılırken belli bir oranda stopaj kesileceğini açıkladı. Haliyle artık bu durum fiyatlara da yansıyacaktır. Bankalar üzerinden alışveriş yapılırken belli bir stopaj kesilecek.

Konuyla ilgili Bakan Ağbal, "Örneğin İrlanda'da faaliyet gösteren bir internet sitesi var. Türkiye'de işyeri yok. Türkiye'de yapılan işlemler var. Normalde vergileme hakkı Türkiye'de. Biz de Türkiye'den yurtdışına gidecek paralardan stopaj keseceğiz. Yurtdışındaki kuruluşa ödemeyi yaparken bankaya (bu firmaya yapılacak her türlü işlemde otomatik olarak keseceksin) diyeceğiz" ifadelerini kullandı. Ağbal, "Vergi dairesine kayıtlı olup elektronik ticareti yürüten firmalarımız var. Bu işletmeler bakımından tevkifat yapılması yanlış olur. Biz bunu yapmak istemiyoruz. Ülkemizde vergi mükellefi olanlardan kesersek zorluk çıkarmış oluruz halbuki biz elektronik ticareti destekliyoruz. Daha çok yurtdışına yapılan satışlarda bir tevkifat çalışması var. Türkiye'de vergi mükellefi olan hiçbir şirkete bunu yapmayacağım" diyerel sözlerine devam etti.

Tüketiciye yansımayacak!

Yapılan bu açıklamadan sonra stopaj kesintisinin tüketiciye ait olmadığını belirten Ağbal, "Yurtdışındaki firma yurtiçinde mükellefiyeti yok ben bu durumda banka ya da aracı kurumlara diyeceğim. Ödeme transferi yapılırken alınacak. Ben bu ülkede vergi mükellefi olsun istiyorum. Elektronik ticaret üzerinden stopaj yapılsın istemiyoruz ama bu ülkede vergi mükellefiyeti olmadan para kazanırım diyorsanız kusura bakmayın, stopaj alırız. Yoksa bu çalışmaların hiçbirinde elektronik ticarete ilave vergi getirmek gibi bir bakış açımız yok ama elektronik ticaret yapan herkes de vergisini versin. Stopajı araç olarak kullanacağız. Herkes bu ülkede vergi mükellefi olmak zorunda. Bunu yapmayan işletmelerle de Maliye olarak gerekli mücadeleyi yapacağız" diye konuştu. Ağbal oranın henüz belirlenmediğini açıkladı.

Peki siz yeni düzenleme için ne düşünüyorsunuz?