Amazon, YouTube çıkışlı patlamadan sonra Echo Show fiyatını düşürdü.

YouTube, Amazon Echo Show hoparlör satışlarından bu yana sıkıntı yaşadığını iddia ediyor. Şimdi 200 dolara satılıyor. Echo Show şu anda 230 USD'lik orijinal soran fiyatından 200 $ 'a maloldu. Amazon, geçici satış fiyatının cihazın artık YouTube'u desteklemediğini göz ardı etmenizi sağlayacağını umuyor. Google, popüler video servisini geçen ay Amazon'un dokunmatik ekranlı akıllı hoparlöründen kaldırdı ve asla geri dönemeyebilir. O dönemde Arama Devi, Echo Show'un hizmet şartlarını "kırık bir kullanıcı deneyimi" oluşturarak ihlal ettiğini ileri sürdü.

Ancak, birkaç gün sonra, haberler, Google'ın benzer bir ürününü kendi masında buluyor olabileceği fikrini kırdı (genişleyen Ev dizgisine eklemek için). Bu arada, Amazon'un cihazı, sonuç olarak satış grafiklerini düşürmeye başladığı bildirildi. İncelemelerine hızlı bir bakışla, bol miktarda müşterinin Echo Show'da artık YouTube videoları akışlayamayacaklarına inandığını görüyoruz. Peki bu hasar kontrolü bir durum mu? Olabilir.

Ayrıca ufuktaki Yankı ürünleri için de olabilir. Sonuçta, alarm saati benzeri Yankı Spotu da daha küçük bir ekran oynuyor ve Aralık ayında geldiğinde 130 dolara mal olacak. Ardından güçlendirilmiş Echo Plus ve yeni nesil Echo var. Ancak, bu Yankı Gösterisinde hiçbir şey kalmayacak anlamına gelmiyor. Evet, YouTube'dan yoksun, ancak yine de 7 inçlik ekranında Amazon Prime videolarını izleyebilirsiniz. Aynı zamanda etkileyici hoparlörler, video görüşmesi işlevleri ve akıllı ev kameralarıyla entegrasyona sahiptir.

Yine de, Amazon'un Google'la yaptığı işler, yapay zeka ekosistemi için çok az şey yapıyor. Görüyorsunuz, CEO'su Jeff Bezos, daha fazla Alexa becerisi kazanmak için rakipleriyle güzel oynamak istiyor. Zaten firmanın Microsoft'la ortaklığıyla (Cortana dijital asistanını Amazon'la paylaşacak ve tersini de yapacak) bir başarı bulmuştur.