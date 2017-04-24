Popüler video paylaşım sitesinin mobil uygulamasında önemli bir güncelleme bugün itibariyle yayınlandı. Peki güncelleme hangi durumu kapsıyor?

LGBT ile ilgili yayınlanan yeni güncellemeyle birlikte kısıtlama kaldırıldı. YouTube, 'engellenen' LGBT videoları geri yüklüyor. YouTube, siyasi ve lezbiyen, gey, biseksüel ve transeksüel (LGBT) videoları engelleyen şikayetlerin ardından içerik filtresini değiştirdi.

Kısıtlı mod, çocuklar için uygun olmadığını düşünülebilecek içeriği gizlemek için tasarlanmış isteğe bağlı bir filtredir. Fakat birçok önde gelen LGBT video yapımcısı videolarının hedef alındığını söyledi. YouTube bu durumun bir hata olduğunu belirterek 12 milyondan fazla "istemeden filtrelenmiş" videoyu tekrar mevcut hale getirdiğini söyledi.

Platform, bazı video yapımcıları tarafından Mart ayından bu yana eleştiri alıyordu. Geniş kapsamlı filtre, içeriği her ne kadar açıkça belirtmemiş olsa bile videoları cinsel ve cinsel kimlikle ilgili bloke etmişti. YouTube'un kısıtlı modu bu yönde eleştiri toplamıştı. YouTube'un mobil uygulamasında kısıtlı mod açıkken çocukların psikolojik sağlığına zarar vermesi muhtemel olan içerikler engelleniyor.

Bununla birlikte YouTube'un bu konuda başarılı bir yol izlediğini söylememiz mümkün. Bunlar arasında zararlı olmayan içeriklerin olduğunu Google da biliyordu. Gelen şikayetler üzerine YouTube kısıtlı modunda yeni bir güncelleme yayınlayarak kısıtlı modda da LGBT haklarını savunan videoların engellenmesi kaldırıldı. Yüklenen videonun zararlı bir içerik olduğunu düşünüyorsanız şikayet etme hakkına sahip olduğunuzu bilmelisiniz.

Peki siz YouTube'un LGBT temalı videolarda filtre kaldırması için ne düşünüyorsunuz?