YouTube, karanlık tema özelliğini bugün Twitter üzerinden açıkladı. Ocak ayından bu yana test edilen özellik aktif edildi.

YouTube uygulaması karanlık modu aktif etti. Şirket bu sabah geçtiğimiz yıl masaüstü sitesinde tanıtılan karanlık temasını bugün YouTube iOS uygulamasında kullanıma sunduğunu açıkladı. Google daha önce masaüstü versiyonu için bu özelliği aktif etmişti. Web arayüzünü gözler üzerinde daha kolay olan koyu renklere dönüştüren Twitter'ın Gece Modu'na benzer. Mobil uygulama için 2016 yılında masaüstünde sunulmadan önce tanıtıldı.

YouTube Karanlık Mod'a nasıl geçilir?

Ayrıca özelliği ayarlarınızda açıp kapatabilirsiniz. Basitçe sağ üst köşedeki hesap simgesine dokunun ve gidin Ayarlar> Karanlık tema geçiş yapmak için, Karanlık Tema açık veya kapalı. Ayarlar'dan çıktığınızda, video akışında gezinirken arka planınız otomatik olarak kararacaktır.

YouTube, geçtiğimiz ağustos ayından bu yana hem kendi sitesinde hem de uygulamasında değişiklikler yapıyor ve güncellemeler ekliyor. Yenileme başlangıçta daha modern bir logo ile başladı. Mobil uygulama geçen yıl da hafif yeniden tasarlandı. Üstbilgi beyaza, gezinme düğmeleri ise uygulamanın altına taşındı. Daha yeni bir özellik ise, bir akıllı telefonun tüm ekranında dikey olarak çekilen videoları oynatma becerisidir her iki taraftaki siyah çubuklar olmadan.

YouTube önce iOS için Dark Theme'i başlatırken, özellik yakında Android'e de geleceğini söyledi. Düşük ışık ayarlarını tercih edenler için oldukça iyi görünen bir özellik.

Peki siz Karanlık Mod özelliğini kullanmayı düşünüyor musunuz?