YouTube'da PewDiePie'ye kızgın!

Dün Disney, PewDiePie ile artık çalışmayacağını duyurduktan sonra bugün bir hamle de Youtube'dan geldi.

15 Şubat 2017 14:07 İnternet

Dünyanın en çok tanınan bilinen Youtuber yıldızı PewDiePie kullanıcı adına sahip Felix Kjellberg, ağır ırkçılık hareketleri sonrasında problemler yaşamaya devam ediyor. Dün Disney, kendilerini ağır ırkçı bulduklarından artık eğlence platformlarında PewDiePie'ye yer vermeyeceklerini yollarını ayırdıklarını söyledi. Bununla birlikte bugün Youtube'dan beklenen hareket geldi. Ünlü yıldızın YouTube'daki şovu iptal edildi. PewDiePie, yaptıklarının bedelini tam anlamıyla şimdi yaşamaya başladı.

Youtube yıldızı şimdi Youtube tarafından büyük bir şoka uğradı. Bununla birlikte artık YouTube Red üzerinden yayımlanan Scare PewDiePie adındaki şovun ikinci sezonu olmayacak. Youtube tarafından açıklandı. Felix'in kendi yaptığı açıklamaya göre zaten Youtube'un reklamlar konusunda kendisine destek vermediği bilinen birşey. Artık PewDiePie'nin videoları mizah değil rahatsız edici ırkçı hareketler içeriyor. Son gelen haberler konusunda PewDiePie henüz bir video yayımlamış değil. Herkes tarafından PewDiePie'nin ne diyeceği merak konusu oldu.

Peki siz PewDiePie'nin yaptığı videolar hakkında ne düşünüyorsunuz?

sindar-okay
Şindar OKAY
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Çayı seven, çay sevmeyeni anlamayan ne yazık ki işi gereği genelde soğuk çay içen bu dertten muzdarip.. Ayrıca iki nokta cemiyetinin başkanı (..) Hayatı genel anlamda çay ve bilgisayar ile geçer. Teknoloji alanında makale ve haber ve analizler yazdı. Hizmetlerin gerçek kullanıcıları nasıl etkilediği hakkında bilgiler ile ilgileniyor..
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