Google aynı anda çok sayıda farklı tasarım test etme eğilimindedir ve artık bu felsefenin YouTube'a uygulanması muhtemel.

Google'ın aynı anda birden fazla arayüz değişiklikleri test etmek için bir eğilimi olduğunu biliyor olabilirsiniz. Bu sefer YouTube uygulamasında en az üç yeni video yükleme animasyonu tespit edildi. İlki muhteşem GIF formunda ve bana biraz Android KitKat önyükleme animasyonu hatırlatıyor.

Birincisi, kırmızı ve mavi daireli bir ekran görüntüsünde gösteriliyor. Son animasyon bir Tyrannosaurus Rex'tir. Şimdiye kadar, ortada beyaz bir daire ve her iki taraftaki video kontrol düğmeleri içeren sıkıcı yükleme animasyonunu görmek zorundaydık. Ancak bazı kullanıcılar en az üç yeni yükleme animasyonu gördüklerini bildiriyor. Android için YouTube uygulamasında bazı değişiklikler görüldü.

Bunlardan hangisinin uygulanacağını bilmiyoruz ancak yükleme animasyonunda ilginç bir şey görmekten mutluluk duyacağımız kesin. Bu video yükleme animasyonlarından herhangi birine tanık olmak için, EDGE gibi daha yavaş bir internet kullanmanız gerekecek. Muhtemelen, yavaş bir hızda internet bağlantısı kullanmanızı önermek mecburiyetine giriyoruz.

Peki siz hangi animasyonu beğendiniz?