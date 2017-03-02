YouTube, neredeyse istediğiniz her şeyi ücretsiz izleyebileceğiniz bir yerdi. Artık YouTube, sizi TV satan yer olmak istiyor.

Google'ın video sitesi, yayın ağlarından ve bazı kablo ağlarından bir dizi kanal paketleyecek aylık 35 TL'lik yeni bir TV hizmeti olan YouTube TV'yi lanse etti. YouTube, yeni bağımsız bir uygulamada yer alacak olan hizmetin bu baharda yayınlanacağını söyledi. Şirketin geçtiğimiz yıl başlattığı ve ücretsiz bir abonelik hizmeti olan YouTube Red'den ayrı bir gelişme yok.

YouTube TV son yıllarda Dish Networks, Sony ve AT & T tarafından başlatılan dijital TV hizmetleri ile rekabet edecek. Google, yeni platformu YouTube TV ile hem kendi hem de büyük yayıncıların yayınlarına ve içeriklerine erişim sunacak olup belirli bir abonelik ücreti karşılığında bu hizmet verilecek.

Google, sonunda yapmak istediğini yapıyor ve televizyon işine giriyor. Sahip olduğu zengin arşiviyle bu içerikler platformun hizmet verdiği her ekranda rahatlıkla izlenebilecek. Youtube TV ilk olarak ABD'deki kullanıcılara sunulacak. Aylık 35 dolar ödenmesi gereken bir abonelik gerektiriyor. Bu fiyat ülkemizde pahalı olacaktır. Ancak şöyle bir durum var bu servis 6 kullanıcıya kadar erişime izin veriyor.

Peki siz YouTube TV için ne düşünüyorsunuz?