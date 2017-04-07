YouTube, bir süredir beklenen politikasını değiştirdi. Peki YouTube'un yeni düzenlemesi nasıl olacak?

Popüler bir video paylaşma platformu olan YouTube, bilindiği üzere uzunca bir süredir reklamlar sayesinda yayıncılara para kazandıran bir hizmet olarak anılmaya başlandı. Bununla birlikte oluşturmuş oldukları içeriklerin karşılığını reklamlardan elde edilen gelirlerin dağıtılması sonucunda kazanan yayıncıları şimdi zor günler bekliyor olup yeni düzenleme kapsamında YouTube'un attığı bu adım çok konuşulacak gibi görünüyor. Teknoloji devi ayrıca reklamverenlerin markalarını istenmeyen yerleşimden korumasına yardımcı olmak için üçüncü taraflarla birlikte çalışacağını belirtti.

Reklam politikasını değiştirme kararı alan YouTube peki neden böyle birşey yaptı?

Blog yazısında reklam politikasını değiştirdiğini açıklayan YouTube, para kazanabilmek adına bir videounun minumum olarak 10.000 toplam görüntüleme sayısına ulaşana kadar reklam yayınlanmayacak olup bununla birlikte her video başında çıkan 30 saniyelik can sıkıcı reklam videolarını görmeyeceğiz.

Yeni yapılanma doğrultusunda İş Ortağı Programı geliştirildi. Reklamveren ve topluluk yönergelerine politikalarına uyduğunu onaylamak için inceleyecek olup bu süreçlerden sonra reklamlar onay alacak.

Peki siz YouTube reklamları için ne düşünüyorsunuz?