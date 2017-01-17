Youtube, porno içeriklerini gizleyemiyor!

YouTube, gizli olarak paylaşılan videoların farklı ortamlarda paylaşmanın önüne geçemiyor.

17 Ocak 2017 20:22 İnternet

Dünyanın en popüler video paylaşma platformlarından biri olan YouTube bugünlerde porno içeriklerini gizleyemediği için yetişkin video üretici şirketiyle karşı karşıya. Sınırsız sayıda videonun yer aldığı dünyanın en güçlü sunucusuna sahip olan YouTube ile istediğiniz tüm içerikleri paylaşmanız mümkün elbette bu içeriklerin yasal olması gerekiyor.

Amacı farklı olan kişiler tarafından paylaşılan yetişkin videoları gizli tutulamıyor. YouTube'un hali hazırda kullandığı gizli link sistemi aracılığıyla paylaşılan linkler farklı platformlarda çalıştırılabiliyor.

Gizli linkler aracılığıyla kendisine özel olarak paylaşılan videoların linklerini kendi sitelerinde kullanabilenlerin önüne geçemeyen YouTube'un bu durumu nasıl engelleyeceği ise bilinmiyor. Yapılan bu emek hırsızlığın önüne geçebilmek için Kaliforniya'lı bir porno şirketi YouTube'un kapısını çaldı Gizli video paylaşım özelliğinin kaldırılmasını istedi.

Peki sizce Youtube bu özelliği kaldırır mı?

sindar-okay
Şindar OKAY
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