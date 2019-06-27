YouTube Müzik çevrimdışı dinleme için 500 şarkı indirmenize izin veriyor.

YouTube Müzik, "Akıllı indirmeler" adı verilen yeni bir özellik sunar. Offline Mix gibi, kullanıcılara offline dinleme için şarkı indirme olanağı sunuyor.

YouTube Müzik, çevrimdışı karıştırma dahil olmak üzere bazı harika özelliklere sahiptir. Bu, YouTube tarafından seçilen ve çevrimdışı dinlenebilen geçmişinize göre seçilen bir şarkı derlemesidir.

YouTube Müzik'in çevrimdışı karışımı, doğrudan cihazınıza indirildiğinden beri her zaman erişilebilen 100 şarkıdan oluşan bir çalma listesidir. Sizin tarafınızdan seçilmemiş, fakat YouTube'un algoritmaları tarafından tercihlerinize göre seçilen şarkılar oluyor.

Bu akıllı indirmeleri etkinleştirdikten sonra, YouTube Müzik, zevklerinize uyacak şekilde otomatik olarak 500 şarkı seçecek ve indirecektir. Bu seçim arasında en sık dinlediğiniz yüz şarkı (Offline Mix'iniz) ve diğer şarkı listelerinde "sevdiğiniz" şarkılar da olacak.

Tabii ki, eğer akıllı telefonunuzda yeterli saklama alanı yoksa, indirilecek şarkı sayısını sınırlandırabilirsiniz. Ayrıca YouTube bu listeyi yalnızca cihazınız Wi-Fi'ye bağlı olduğunda indirir elbette bu Hücresel Veri planınız için iyi bir haber.