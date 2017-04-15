Google Chrome 57 veya daha üst bir sürümünü kullanıyorsanız, gizli bir karanlık mod olduğunu görebilirsiniz.

Youtube'u özellikle gece izlemeyi seviyorsanız tipik parlak beyazın gözlerinize vereceği rahatsızlığı biliyorsunuzdur. Hafif yüzeyleri siyah ve koyu griye çeviren gizli özellik olan "Karanlık Mod" ile gözlerinizin daha az yorulmasını sağlayabilirsiniz. Modu etkinleştirmek, güncel bir Chrome tarayıcısı kullanmanız şartıyla oldukça kolaydır.

Gözlerimizi dinlendirmek için zaman zaman karanlığa geçmeyi tercih ediyoruz. Bazı sitelerde yer alan gece modu özelliği YouTube'da geldi. YouTube videolarını sık sık izleyen biriyseniz göz yorgunluğunu azaltmak için karanlık modu denemek isteyebilirsiniz. Bu özellik henüz resmi olarak ilan edilmedi, ancak YouTube'un web sitesinin tasarımı için test ettiği bir takım değişikliklerin bir parçası. Gözlerinize bir iyilik yapmak istiyorsanız bu modu denemeyi düşünebilirsiniz.

YouTube'un gizli Karanlık Modunu nasıl etkinleştireceğiniz aşağıda açıklanmıştır. Konu ile ilgili yapamadığınız birşey varsa yorum kısmında bildirebileceğinizi unutmayın.

- Google Chrome'un en yeni sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun (sürüm 57'den itibaren)

- Windows'ta Ctrl + Shift + I veya Mac'te Option + Command + I tuşlarına basarak geliştirici penceresini açın

- "Console" sekmesini seçin

- Aşağıdaki metni yapıştırın:

document.cookie = "VISITOR_INFO1_LIVE = fPQ4jCL6EiE" ve enter tuşuna basın geliştirici penceresini kapatın, tarayıcınızı yenileyin ve karanlık mod geçişini sağ üstteki ana ayarlar menüsünden yapabilirsiniz.

- Tarayıcınızın sağ üst menüsünde karanlık modu aktif yada pasif hale getirebilirsiniz.

Neden şimdi denemiyorsun?