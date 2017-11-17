YouTube, Google'ın Chromebook reklamını yanlışlıkla spam olarak işaretleyerek büyük bir yanlış yaptı...

Google'ın satın almasından sonra reklam cenneti olan YouTube son zamanlarda bazı zararlı reklamları engelleyerek kullanıcılara doğru bir reklam deneyimi sunmaya başladı. YouTube'un span, dolandırıcılık ve yanıltıcı uygulamalarda ilgili politikası bugün sansasyonel bir işe imzasını attı.

Google'ın getiğimiz aylarda Pixel 2 ile beraber duyurduğu Chromebook reklamı, YouTube'un reklam politikasına uyguladığı için spam olarak işaretlendi. Kendi kendine reklamı engelleyen Google bu olayın fark edilmesi üzerine Chromebook reklamını aktif hale getirdi.

İzleyeceğiniz videodan Chrome reklamının nasıl spam olarak işaretlenip engellediğini izleyebilirsiniz.

Sizce YouTube başka reklamlarıda böyle engelliyor olabilir mi?