Android cihazlar için kota dostu ve performans canavarı YouTube Go uygulaması yayınlandı...

Google, düşük performanslı android telefonlar ve internet bağlantısı kotalı olan ülkeler için YouTube Go adını verdiği uygulamayı bugün Google Play'den bizlere sunuyor. Kota dostu olarak bilinen YouTube Go'da video izlemeden önce, görüntü kalitesini seçebilecek, bu ekranda o videonun kaç MB tüketeceğini görebileceksiniz.

YouTube Go ile YouTube videolarını indirin

9 MB büyüklüğündeki YouTube Go'nun marifetleri bu kadarla da kısıtlı değil. YouTube Go'da resmi olarak YouTube videolarını microSD kartınıza indirebiliyorsunuz. Android 4.1 ve üzeri sistemlerde çalışan YouTube Go, özellikle giriş seviyesi Android telefon kullananların ve internet kotası az olan kişilerin hayatını kolaylaştıracak. YouTube Go şimdilik Türkiye'de kullanılamıyor.

Siz YouTube Go'nun Türkiye'de kullanılmasını istiyor musunuz?