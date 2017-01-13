YouTube, canlı yayınlarda yorumunuzu öne çıkarmanızı sağlayacak Super Chat özelliğini aktif etti.

Youtube bugün içerik oluşturuculara canlı yayın yaptıklarında para kazanmalarına yardımcı olacak yeni bir özelliği duyurdu. Super Chat özelliği ile canlı yayın akışlarında yorumların öne çıkması için kullanıcılar ödeme yapmak zorunda. Yakında birisi canlı yayın akışına geçtiği zaman sohbet penceresinde bir dolarlık banknot sembolü görebilirsiniz. Bu düğmeyi tıklayarak Youtube'a gndermek istedğiniz dolar tutarını ayarladıktan sonra ne kadar öderseniz yorum o kadar uzun süre sabitlenir. Ayrıca mesajınız için birkaç karakter daha alma hakınız olur.

Youtube'a gerekli ödemeyi yaptıktan sonra canlı yayınların ücretli bir mesajı işaretlemelerine yardımcı olmak için yorum farklı bir renkte vurgulanıyor. Yorum sohbet akışından çıkarılırsa içerik oluşturucuları ücretli iletileri sohbet penceresinin üst kısmındaki renkli pimleri tıklayarak görebilir.

Super Chat sitenin içerik oluşturuculara ödeme yapma izleyicilerinin önceki aracı olan Hayran Bağışının yerini alacak. Konu ile ilgili Youtube ürün yöneticisi Barbara Macdonald, Süper Sohbet'in amacının hayranların sevdikleri Youtube kullanıcılarına gerçek zamanlı olarak ulaşmalarına yardımcı olmak. İçerik oluşturucular mesajlarına bakabilir ve akış sırasında en büyük hayranına öncelik verebilir sözlerini kullanan Barbara Macdonald, ayrıca sohbet sözcüklerini YouTube içerik üreticilerin ayarlamasına izin verdiklerini belirtti. Standart topluluk kurallarına uygun bir şekide yorumları öne çıkaracak sistem ile gelecek..

Youtube'ın bu özelliği seçkin kullanıcılar için bugün beta olarak küresel çapta piyasaya çıktı. 31 Ocak'ta daha geniş kapsamlı yayınlanacak olup daha iyi bir ebevyn kontrollerin gerekli olabileceği düşünüyorsanız önümüzdeki iki buçuk hafta içinde YouTube'a geri bildirim gönderebilirsiniz.

Peki siz Youtube'un ücretli yorum özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz?