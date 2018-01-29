YouTube'un gizlice Bitcoin çin madencilik yaptığı sonunda ortata çıktı...

Günümüzün en büyük tehlikelerinden biri olan madencilik olayı maalesef ki internet tarayıcılarına kadar uzandı. Opera ve Adblock gizli madencilik olayının önüne kendi aldığı önlemler ile geçmişti.

Fakat bugün Youtube'un kodlarında ortaya çıkan bilgiler, Youtube'un gizlice madencilik için kullanıldığını öne serdi. Peki Youtube nasıl gizli madencilik yapıyor?

Japonya, Fransa, İspanya, Tayvan ve İtalta'daki YouTube kullanıcılarına gösterilen reklamlardan birinde Bitcoin için madencilik yapılıyor. Bu reklam Bitcoin'in altı olan Monero iin kullanıcıların işlemlerini adeta sömürüyor.

Google'ın DoubleClick reklamının içerisine gömülen bir kod sayesinde yapılan bu işlem, neyse ki virüs programları sayesinde ortaya çıktı ve kısa süre içerisinde bu sorun düzeltildi.