YouTube'un iPhone bataryasını boşaltma sorunu çözüldü...

YouTube, Kasım ayının başında güncelleme alarak iPhone X ile uyumlu hale getirildi. Fakat yapılan büyük bir hata sonucunda YouTube uygulamasının 5 dakikalık kullanımda bile %80 batarya kullanmasına neden olmuştu. YouTube hızlı bir şekilde güncelleme yayınlasada çoğu iPhone modelinde bu sorun giderilmedi.

YouTube, bugün App Store'da yayınladığı 12.45 sürümü ile batarya sorununu çözdüğünü açıkladı. Sizin de YouTube uygulamanız normalden fazla şarj tüketiyorsa uygulamayı güncelleyerek bu sorundan kurtulabilirsiniz.



Siz iPhone cihazınızda böyle bir sorunla karşılaştınız mı?