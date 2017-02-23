Kullanıcılar önümüzdeki yıl Youtube'da 30 saniyelik reklamlar görmeyecek.

YouTube videoları izlerken en sık karşılaştığımız can sıkıcı sorunlardan biri bildiğiniz üzere zorunlu reklamlar. Eğer YouTube Red hesabınız yoksa atlayamadığınız 30 saniyelik bir reklamla muhtemelen karşılaştınız demektir. Neyseki bu bu uzun reklamlar artık geçmişte kalacak. YouTube, bu can sıkıcı durumun farkına varmış olacak ki 2018 yılında 30 saniyelik reklamlara yer vermeyecek. Bu demek değildir bütün reklamları kaldıracak. Yeni düzenlemesiyle 20 saniyelik ve 6 saniyelik reklam biçimleri için bir planları var.

YouTube, gerekçesi hakkında ayrıntılı bilgi vermedi. İnsanlar, YouTube'un ve içerik oluşturucularının istemediği uzun reklamları izlemek zorunda kaldıklarında bir videoyu terk edebiliyor. Bu arada, reklamları tamamen atlamak istiyorsanız, kesintisiz müzik ve reklamsız videolar sunan YouTube Red'e geçmeniz gerekiyor. Bunun için ise aylık 10 dolar ödemesi yapılması gerekiyor. Bir Abone olarak internet bağlantısı olmadan telefonunuzda veya tabletinizde izlemek için videoları kaydedebilir, ayrıca cihazınızda başka şeyler yaparken videoları arka planda oynatabilirsiniz.

Peki siz yeni düzenleme hakkında ne düşünüyorsunuz?