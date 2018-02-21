Apple, Netflix, Tencent, Square, Patagonia, Amazon, CVS Health, The Washinton Post, Spotify ve NBA'nın bulunduğu listede en yenilikçi şirket açıklandı...

Fast Company, 2017'nin en yenilikçi firmasını bugün açıkladı. Apple, Netflix, Square, Tencent, Amazon, Patagonia, CVS Health, The Washington Post, Spotify ve NBA'in yer aldığı 10 firma arasında en yenilikçi şirket olarak Apple seçildi. Apple'ın hangi yenilik sayesinde bu ünvanı elde ettiğini merak ediyorsunuz?

Birçoğunuz Apple'ın iPhone 8, iPhone X, Apple Watch Series 3, HomePod ve ARKit ürün ve hizmetleri sayesinde bu ünvanı elde ettiğini düşünüyor olabilirsiniz. Fakat Apple ürünleri ile değil Donanım ve Yazılım uyumu ile 2017'nin en yenilikçi firması olmayı başardı.

Rakiplerinden daha iyi donanımlara sahp olmasına karşılık bunları yazılım ile birleştirmemesi, Apple'ı diğerlerinden ayrıcalıklı kılıyor. iOS, watchOS, MacOS ve tvOS'ın düşük donanımları bile harikalar yaratırken Apple'ın olmazsa olmaz politikası bulunuyor.

Şirketin 3 GB RAM'li iPhone X'i 6 GB RAM'li Android telefonlardan daha stabil çalışmasının ve performans testlerinden daha iyi puanlar almasının yazılım ve donanım uyumu sayesinde olduğunu belirtelim.



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