Google, 2017'ye Google Play Store'da damgasını vuran uygulama ve oyunları açıkladı...

Google, bugün Android'in uygulama mağazası Play Store'da 2017 yılı içinde ön plana çıkan uygulama, oyun, film, dizi, kitap ve şarkıları listeledi.

2017 yılının en popüler uygulamaları arasında Photo Editor, Boomerang ve Yarn yer alırken, en popüler oyunlar arasında ,iPhoto Editor, Boomerang ve Yarn yer alırken, en popüler oyunlar arasında ise Super Mario Run ve CATS: Crash Arena Turbo Stars yer aldı. En popüler dizi Game of Thrones ve en popüler şarkı ise HUMBLE. by Kendrick Lamar oldu.

İşte Play Store'un en iyileri!

2017 yılının en popüler uygulamaları

Photo Editor - Beauty Camera & Photo Filters

What The Forecast?!!

Boomerang

TopBuzz Video: Viral Videos, Funny GIFs &TV shows

Yarn - Chat Fiction

2017 yılının en popüler oyunları

Super Mario Run

Bubble Witch 3 Saga

Magic Tiles 3

CATS: Crash Arena Turbo Stars

Ballz



2017 yılının en popüler şarkıları

HUMBLE. by Kendrick Lamar

Shape of You by Ed Sheeran

DNA. by Kendrick Lamar

Mask Off by Future

Body Like A Back Road by Sam Hunt

2017 yılının en popüler filmleri

Moana (2016)

Rogue One: A Star Wars Story

Wonder Woman (2017)

Guardians of the Galaxy Vol. 2

Doctor Strange (2016)

2017 yılının en popüler dizileri

Game of Thrones

Rick and Morty

The Walking Dead

The Big Bang Theory

Doctor Who

2017 yılının en popüler kitapları

The Subtle Art of Not Giving a F*ck by Mark Manson

It by Stephen King

The Battlemage by Taran Matharu

Thirteen Reasons Why by Jay Asher

Ready Player One by Ernest Cline

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