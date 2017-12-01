Yılın En İyi Android Uygulamaları Açıklandı!
Google, 2017'ye Google Play Store'da damgasını vuran uygulama ve oyunları açıkladı...
Google, bugün Android'in uygulama mağazası Play Store'da 2017 yılı içinde ön plana çıkan uygulama, oyun, film, dizi, kitap ve şarkıları listeledi.
2017 yılının en popüler uygulamaları arasında Photo Editor, Boomerang ve Yarn yer alırken, en popüler oyunlar arasında ,iPhoto Editor, Boomerang ve Yarn yer alırken, en popüler oyunlar arasında ise Super Mario Run ve CATS: Crash Arena Turbo Stars yer aldı. En popüler dizi Game of Thrones ve en popüler şarkı ise HUMBLE. by Kendrick Lamar oldu.
İşte Play Store'un en iyileri!
2017 yılının en popüler uygulamaları
Photo Editor - Beauty Camera & Photo Filters
What The Forecast?!!
Boomerang
TopBuzz Video: Viral Videos, Funny GIFs &TV shows
Yarn - Chat Fiction
2017 yılının en popüler oyunları
Super Mario Run
Bubble Witch 3 Saga
Magic Tiles 3
CATS: Crash Arena Turbo Stars
Ballz
2017 yılının en popüler şarkıları
HUMBLE. by Kendrick Lamar
Shape of You by Ed Sheeran
DNA. by Kendrick Lamar
Mask Off by Future
Body Like A Back Road by Sam Hunt
2017 yılının en popüler filmleri
Moana (2016)
Rogue One: A Star Wars Story
Wonder Woman (2017)
Guardians of the Galaxy Vol. 2
Doctor Strange (2016)
2017 yılının en popüler dizileri
Game of Thrones
Rick and Morty
The Walking Dead
The Big Bang Theory
Doctor Who
2017 yılının en popüler kitapları
The Subtle Art of Not Giving a F*ck by Mark Manson
It by Stephen King
The Battlemage by Taran Matharu
Thirteen Reasons Why by Jay Asher
Ready Player One by Ernest Cline
Sizin favoriniz hangisi?