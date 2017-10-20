TÜMOSAN mühendisleri tarafından \%100 yerli olarak geliştirilen hafif taktik tekerlikli zırhlı savunma aracı PUSAT, Manisa Celal Bayar Üniversitesinde tanıtıldı...

Üniversitesinin 25'inci yıl etkinlikleri kapsamında Prof.Dr.Ümit Arınç Kültür Merkezi'nde düzenlenen TÜMOSAN Sistem Mühendislik Müdürü Volkan Gün, Motor Teknolojileri Müdürü Enishan Özcan KAra Araçları Tasarım Müdürü Fatih Köse ve Transmisyon Teknolojiler Müdürü Arda Alpan tarafından aracın yapım süreci ve özellikleri hakkında sunum yapıldı.

Aracın teknik özellikleri ve tasarım hikayesini anlatan Kara Araçları Tasarım Müdürü Köse, Türkiye'de yüzde 50 yerli olan zırhlı araçlardaki yerlilik oranını bu modelle artırdıklarına dikkat çekti.





Türkiye'de şu an buna benzer araç yapan firmaların daha çok hazır araç sistemlerini entegre ettiğini ifade eden Köse, şöyle konuştu:

Bu araçlar Türkiye'deki kullanıcı makamların ihtiyaçlarını karşılıyor hatta yurt dışına da satılabilir seviyeye geldi. Biz yola çıkarken yüzde 100 yerlilik hedefinin dışında teknik olarak da dünyadaki örnekleri inceleyip, bunları tasarımımıza yansıtmaya çalıştık. Son dönemde dünyadaki askeri araç projelerini inceleyerek Kara Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kullanıcı makamların sahadaki ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir araç geliştirdik.

Yüksek yerlilik oranının getirdiği idame edilebilirlik, bakım kolaylığı, işletme maliyetlerinin düşüklüğü gibi avantajlar var. Yurt dışında bu gibi taktik tekerlekli araç projelerinde gördüğümüz modüler tasarım konusunu göz önünde bulundurduk. Şu anda bu tip araçlardan en çok beklenen şey, sahadaki ihtiyaçları hızlı bir şekilde karşılaması. Türkiye'deki farklı kullanıcı makamların çok farklı ihtiyaçları olabiliyor. Farklı balistik, mayın koruma ihtiyaçları olabiliyor. Biz de özellikle bu ihtiyaca modülerlik anlamında önem verdik.

Pusat’ın dünyada farklı coğrafyalarda çalışabilecek şekilde tasarlandığını, kompakt, şehir içi kullanıma uygun araç geliştirdiklerini dile getiren Köse, kullanıcı kurumların da daha küçük, hareket kabiliyeti yüksek araç talep ettiğini ifade etti.



Siz tamamen yerli zırhlı araçı nasıl buldunuz?