Yerli Yapım Bard's Gold Asya'ya Açılıyor!

Türkiye'de son dönemlerde oyun pazarına yönelik önemli gelişmeler yaşanırken bu konuda en büyük umut vadeden firmalardan bir tanesi de Pixel Lantern. Firmanın kuruluş tarihi itibariyle bu alanda iddialı çalışmalar yapması kısa süre içerisinde fark yaratırken geliştirilen yeni oyun için Asya pazarının hedeflendiği ve Asya pazarına giriş yapılacağı belirtildi. Öyle ki bugüne kadar firma tarafından özel olarak tanıtımların yapıldığı oyun oldukça ilgi çekiyor.

Asya Pazarına Girecek!

Elde edilen son bilgilerde Asya pazarına açılma noktasında oldukça iddialı olunduğu ve kısa süre içerisinde bu konudaki çalışmaları tamamlanacağı belirtildi. Böyle bir gelişmenin yaşanması halinde Türkiye'den Asya pazarına açılmış olan ilk oyun Pixel Lantern tarafından geliştirilen Bard's Gold olacak.

Çeviriler Tamamlandı

Üstelik oyunun Asya pazarına yönelik açılması adına uzun zamandan beri çeviri konusunda çalışmalar yapılırken Japonca, Korece ve Çince için gerekli olan çevirelerin tamamlandığı ve oyunun herhangi bir dil problemi olmadan tüm ülkelerde oynanabileceği duyuruldu. Türk oyun sektörü için bu gelişme oldukça yakından takip edilirken oyunun başarılı olması farklı firmaların da bu alanda daha rahat bir şekilde çalışmasını sağlayacak. Öyle ki bugüne kadar Türkiye'den çıkmış ve yüksek başarı oranlarına ulaşmış herhangi bir yapım bulunmazken Pixel Lantern oldukça iddialı. Oyun tanıtımı ise şöyle;