Hükümet Sözcüsü Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yaptı; yüzde yüz yerl, ve milli WhatsApp'a benzeyen bir uygulama kurulduğunu açıkladı...

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası açıklamada bulunan Bekir Bozdağ, yerli Whatsapp benzeri uygulama ürettiklerini açıkladı.

"WHATSAPP'TAN DAHA GÜVENİLİR BİR SİSTEM"

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, yüzde yüz yerli ve milli Whatsapp benzeri bir uygulama olan PTT Messenger'ı ürettiklerini açıkladı.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın, PTT Messenger'ı tanıttığını aktaran Bozdağ, "WhatsApp'ın yerli olanıdır. WhatsApp'tan daha güvenilir bir sistemdir. İlk uygulamasını Başbakanımız yapmıştır. Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerle görüşmüştür" diye konuştu.



İşte, PTT'nin internet sitesi üzerinden yapılan tanıtım;

PttMessenger, güvenliği dünyaca ispatlanmış metodoloji ve teknolojiler dikkate alınarak geliştirilmiştir.

Farklı fonksiyonlar için farklı uygulamalar kullanmak yerine PttMessenger, kaynak kullanımı optimize edilmiş şekilde çok fonksiyonlu kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

PttMessenger, platform bağımsız çalışabilir yapısı ile etkin bir erişilebilirlik sağlamaktadır.

PttMessenger, tamamen milli mühendislik kabiliyetleriyle geliştirilmesi nedeni ile, güncellenmeye elverişli bir tasarıma sahiptir.