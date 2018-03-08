Yerli otomobil projesinin koordinatörü Metin Sancar, Cenevre'de çok önemli açıklamalar yaptı...

Ocak ayının sonunda yerli otomobil üretecek Ortak Girişim Grubu'nun koordinatörlüğü görevine atanan Metin Sancar, ilk açıklamalarını geçtiğimiz gün yaptı.

26 yıllık havacılık deneyimine sahip ve havacılık ve savunma sanayi alanındaki hemen hemen her fuara katılan Sancar, ilk defa bir otomobil fuarına katıldı.

Avrupa'nın en önemli otomotiv fuarlarında başı çeken Cenevre Otomobil Fuarı'ında incelemelerde bulunan Sancar, yerli otomobilin ilk prototipinin de Cenevre Otomobil Fuar'ında tanıtılmasını istediğini açıkladı.

Sancar, Yerli otonun ilk prototipi 2019’da Cenevre’de sergilenecek” açıklamasında bulunan Metin Sancar, ”2021 yılında da seri üretime geçilmesi planlanıyor. Şu an yerli otomobil için 3 versiyon gündemde. 5 versiyona da çıkabilir. dedi.