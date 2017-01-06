Türkiye'de başlatılan yüzde yüz yerli helikopter çalışmalarının 2018 yılında tamamlanacağı belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık tarafından yapılan açıklamalarda Türkiye'nin yerli üretim konusunda gelişme gösterdiği ve yerli otomobil çalışmalarının ardından yerli helikopter için de yoğun olarak çalışmalara başlandığı belirtildi. İlk milli helikopter olma özelliğini taşıyacak olan yeni projenin bitiş tarihi ise 6 Eylül 2018. Bu açıdan 6 Eylül 2018 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirecek olan milli helikopter böylece Türkiye'de yeni bir dönem başlatacak.

Aselsan Destekliyor

Aselsan tarafından teknoloji desteği verilen projede, helikopter üretimi sadece TUSAŞ tesislerinde gerçekleştiriliyor. Genel maksatlı olarak üretilecek olan helikopter, bu bakımdan pek çok farklı alanda ve işte kullanılabilecek. Uçağın havalanması ve Türkiye'de ilk yerli uçağın başarılı bir şekilde tamamlanması adına cumhuriyetin 100’üncü yılının tercih edilmesi de özel bir anlam yükleyecek.

Yerli helikopter ile ilgili yapılan açıklamalarda helikopterin Türkiye'deki yerli şartlarıyla yapılmasının çok önemli olduğu, 2 pilot ve 12 yolcu taşıyabileceği açıklandı. 6000 metre yüksekliğe kadar çıkabilecek olan araç saatte 250 kilometre hıza ulaşabilecek. Özellikle geçtiğimiz aylar içerisinde yerli helikopter üretimi ile ilgili çok farklı spekülasyonlar gündemde yer olsa da Fikri Işık yaptığı açıklamada mevcut şartlarda herhangi bir değişiklik olmadığını ve yerli helikopterin zamanında uçuşa hazırlanacağını söyledi.