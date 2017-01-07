Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından yapılan son açıklamalarda yerli arama motoru ile ilgili detaylar paylaşıldı.

Son günlerde Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden bir tanesi de yerli arama motoru olduç Özellikle geçtiğimiz günlerde Ahmet Arslan tarafından yapılan açıklamalar ile yerli arama motorunun geliştirilmeye başlandığı belirtilirken projeye ile ilgili detaylar yeniden gündeme geldi.

Canlı Yayında Açıkladı!

NTV'de canlı yayına katılan ve burada soruları yanıtlayan Ahmet Arslan, yerli arama motorunun Türkiye'ye ve Türk kültürüne daha uygun olacağını söylerken yerli arama motoru ile birlikte yerli elektronik posta sisteminin de kurulacağını söyledi.

Yerli Posta Servisi De Geliyor!

Türkiye'de bugüne kadar yerli posta sistemi için herhangi bir adım atılmazken geliştirilecek yeni sistemler sayesinde verileri tamamen Türkiye'de saklanan bir mail servisinin kullanıma sunulacağı belirtildi. Yerli arama motorunun özellikle ismi noktasında şu ana kadar herhangi bir çalışmanın yapılmadığı öğrenilirken arama motoru ile birlikte hangi servislerin sunulacağı ve yerli arama motorunun nasıl bir fark yaratacağı merak ediliyor. Bakan Arslan yaptığı açıklamada proje ile ilgili çok fazla detay vermekten kaçındı. Özellikle Türkiye’deki vatandaşlarını daha rahat bir şekilde kullanacağı ve kültüre daha uygun olacağını vurgulaması dikkat çekti.