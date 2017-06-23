Talihsizlik yaşayan Samsung'da kara leke gibi kalan Note 7'nin yenilenmiş versiyonuna çok kalmadı. Şimdi de fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı.

Samsung'un severek hayata geçirdiği ancak pilden dolayı alel acele toplanan Note 7 modeli tehlikeli bir bomba yerine bile geçti. Bu gerçekten Samsung için büyük bir şansızlık olarak tarihe geçti. Samsung, bu durumu telafi etmek istedi ve şimdi de yenilenmiş versiyonunu çıkarmaya hazırlanıyor. Yenilenmiş Note 7'nin çıkış tarihi ve fiyatı sızdırıldı. Note 7 FE beklendiği gibi uygun fiyatlı olmayacak.

Bugüne kadar tüm kaynaklar 400 ila 500 dolar arasında bir fiyat etiketiyle gelmesini bekliyordu ancak söylentilere göre yenilenmiş Note 7 modeli 7000 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Yenilenmiş Note 7 ne zaman çıkıyor?

7 Temmuz 2017 tarihinde yenilenmiş Note 7'nin çıkacağına şuan için kesin gözüyle bakılıyor. Snapdragon 835 yonga setinden ve 4 GB RAM'dan gücünü alması bekleniyor. Samsung'un donanımı güncelleyip güncellemeyeceği de henüz belli değil.

Peki siz yenilenmiş Note 7'yi almayı düşünür müsünüz?